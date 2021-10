Le ViganLe Vigan Le Vigan Le Vigan Gard, Le Vigan Exposition “Clins d’œil intergénérationnels” Le Vigan Le Vigan Le ViganLe Vigan Catégories d’évènement: Gard

Le Vigan

Exposition “Clins d’œil intergénérationnels” Le Vigan Le Vigan, 13 novembre 2021, Le ViganLe Vigan. Exposition “Clins d’œil intergénérationnels” 2021-11-13 – 2021-12-03 Place quatrefages de la Roquette Htel de ville

Le Vigan Gard Htel de ville Le Vigan Gard Le Vigan La Cie Amarante a le plaisir d’accueillir une nouvelle exposition de photographies dans le hall de la Mairie du Vigan.Vernissage le samedi 13 novembre à 11h30« Clins d’œil Intergénérationnels» Au travers les âges et les continents, un fil conducteur les relie… compagnieamarante@gmail.com http://www.compagnie-amarante.com/ dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Gard, Le Vigan Autres Lieu Le Vigan Le Vigan Adresse Htel de villePlace quatrefages de la Roquette Htel de ville Ville Le ViganLe Vigan lieuville 43.9933#3.60578