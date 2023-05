Exposition : Clichés pour Clichés Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’Évènement: île de France

Du vendredi 12 mai 2023 au dimanche 11 juin 2023

gratuit

Exposition de romans-photos autour de l’égalité et des clichés de genre. Les élèves de l’atelier égalité du collège Valmy ont créé des romans-photos pour dénoncer les clichés auxquels ils sont confrontés au quotidien. Ils ont écrit les histoires, puis réalisé les photos avec l’aide de leur professeure Eva Mouillaud et du photographe Arnaud Perrel. Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris Contact : mediatheque.francoise-sagan@paris.fr

