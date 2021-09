Josselin Chapelle de la congrégation Josselin, Morbihan Exposition : Clichés du Moyen-Âge : et si tout ce que vous pensiez savoir sur le Moyen âge était… faux ? Chapelle de la congrégation Josselin Catégories d’évènement: Josselin

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle de la congrégation Entrée libre

Vérifiez vos connaissances sur cette curieuse époque longue de 1000 ans ! 10 panneaux déconstruisent nos idées reçues… Chapelle de la congrégation place de la congrégation 56120 Josselin Josselin Morbihan

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

