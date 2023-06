Cet évènement est passé Exposition Clédat & Petitpierre, le jardin des plantamouves Centre Pompidou – Galerie de enfants Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Centre Pompidou – Galerie de enfants Paris, 16 février 2023, Paris. Du jeudi 16 février 2023 au lundi 04 septembre 2023 :

lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

Pour la Galerie des enfants, les artistes Clédat & Petitpierre proposent une exposition-atelier prenant la forme d'une sculpture-paysage. À découvrir du 16 février au 4 septembre au Centre Pompidou. Grâce à des tutos chorégraphiques, les enfants sont invités à bouger, à danser, à réinventer des déplacements à la mesure des multiples accessoires en mousse multicolores mis à leur disposition. Ils prennent part à un ballet de personnages hybrides dans le monde merveilleux des Plantamouves ; une invitation à la métamorphose, au jeu, au voyage au-delà des rêves. Centre Pompidou – Galerie de enfants Place Georges Pompidou 75004 Paris

