Dijon Musée des Beaux-Arts de Dijon Côte-d'Or, Dijon Exposition Claudot, la couleur et le siècle Musée des Beaux-Arts de Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Exposition Claudot, la couleur et le siècle Musée des Beaux-Arts de Dijon, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Dijon. Exposition Claudot, la couleur et le siècle

le samedi 3 juillet à Musée des Beaux-Arts de Dijon

Peintre bourguignon engagé au parcours hors du commun, André Claudot a traversé le siècle et l’a dépeint, s’inscrivant comme le témoin privilégié d’une époque passée dont ses oeuvres gardent la trace, parfois heureuse, parfois tragique. Salles d’exposition temporaire. Peintre bourguignon engagé au parcours hors du commun, André Claudot a traversé le siècle et l’a dépeint. Musée des Beaux-Arts de Dijon Palais des États de Bourgogne-Franche-Comté 21000 DIJON Dijon Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:15:00 2021-07-03T20:45:00;2021-07-03T21:30:00 2021-07-03T22:00:00;2021-07-03T22:30:00 2021-07-03T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée des Beaux-Arts de Dijon Adresse Palais des États de Bourgogne-Franche-Comté 21000 DIJON Ville Dijon lieuville Musée des Beaux-Arts de Dijon Dijon