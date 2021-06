Bischwiller Bischwiller Bas-Rhin, Bischwiller Exposition « Claude Vigée, une vie entre les lignes » Bischwiller Bischwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Exposition « Claude Vigée, une vie entre les lignes » 2021-06-18 14:00:00 – 2021-10-17 18:00:00

Bischwiller Bas-Rhin Bischwiller EUR Pour commémorer les 100 ans de Claude Vigée, poète de renommée internationale, natif de Bischwiller, la Ville organise une grande rétrospective sur la vie tumultueuse de cet homme qui, malgré les vicissitudes, de la vie n’a jamais perdu espoir.

Cette exposition abordera les différentes facettes de sa vie : ses voyages, ses écrits, son exil, la guerre, « son Alsace », ses doutes, sa famille, ses amis…

Exposition « Claude Vigée, une vie entre les lignes » retraçant la vie tumultueuse de ce poète natif de Bischwiller. +33 3 88 53 71 54

Cette exposition abordera les différentes facettes de sa vie : ses voyages, ses écrits, son exil, la guerre, « son Alsace », ses doutes, sa famille, ses amis…

Par son côté didactique, cette exposition est accessible au plus grand nombre et permet, à travers le regard de Claude Vigée, de donner une perspective sur ce qui fait notre humanité.

