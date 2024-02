Exposition « Claude Lorrain, dessins et eaux-fortes » au Château de Chantilly Chantilly, samedi 2 mars 2024.

Exposition « Claude Lorrain, dessins et eaux-fortes » au Château de Chantilly Chantilly Oise

Soulevant le voile doré des paysages d’une poésie sans pareille qu’il peint principalement à Rome, cette exposition présente des dessins et eaux-fortes de Claude Lorrain pour étudier les fulgurances, les hésitations et les doutes de ce maître parmi les plus importants du XVIIe siècle.

Dessinateur infatigable, Claude Lorrain joue d’amples lavis d’encre, de tracés minutieux à la plume ou de notations rapides à la pierre noire pour étudier la nature, transcrire la lumière du soleil aux différentes heures du jour et composer des scènes quotidiennes, religieuses ou mythologiques. Transposés en gravures, ses sujets gagnent de nouvelles tonalités et ne perdent rien de la liberté expérimentale qui caractérise le geste de Claude.

Provenant de collections publiques ou privées, des œuvres inédites ou admirées de longue date révèlent au château de Chantilly les questions que l’artiste se pose à lui-même et la manière dont il tente d’y répondre, permettant par-là une plongée au cœur du processus créatif et de l’intimité de l’une des figures les plus singulières de toute l’histoire de l’art.18 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 10:00:00

fin : 2024-05-19 17:00:00

Rue du Connétable

Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France

L’événement Exposition « Claude Lorrain, dessins et eaux-fortes » au Château de Chantilly Chantilly a été mis à jour le 2024-01-31 par SIM Hauts-de-France Chantilly-Senlis Tourisme