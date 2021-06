Exposition Claude FEUILLET au moulin de cocussotte Saint-Pierre-sur-Dropt, 9 juin 2021-9 juin 2021, Saint-Pierre-sur-Dropt.

Exposition Claude FEUILLET au moulin de cocussotte 2021-06-09 – 2021-09-30

Saint-Pierre-sur-Dropt 47120 Saint-Pierre-sur-Dropt

Comme une charnière entre la nature et la sculpture, les animaux de Claude Feuillet, entre influence amazonienne et humour.

L’explorateur plasticien français Claude Feuillet est parti à la découverte de la forêt d’Amazonie en Guyane . Il a fait de fabuleuses rencontres d’animaux… une faune et une flore remarquables qui influencent ses créations.

L’exposition sera visible tout l’été aux heures d’ouverture du moulin.

Moulin Cocussotte