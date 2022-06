Exposition : Claires de Fritillaires Val en Vignes, 10 septembre 2022, Val en Vignes.

Exposition : Claires de Fritillaires Route du Pont de Preuil Au pont de Preuil Val en Vignes

2022-09-10 – 2022-09-10 Route du Pont de Preuil Au pont de Preuil

Val en Vignes 79290

EUR Cette installation plastique est conçue pour fonctionner en synergie avec une exposition itinérante axée sur la fritillaire pintade et son habitat. Ce végétal singulier nous touche tout d’abord par son élégance. Au delà de cet abord attrayant, cette exposition nous amène à (re)découvrir les milieux humides qui la voit naitre, leurs spécificités, leur raréfaction et l’attention toute particulière qui doit leur être apportée. Une mise en lumière du site est programmée à partir de 21h.

Cette exposition est proposée dans le cadre du festival « Au fil du Thouet » programmé du 29 juin au 10 septembre.

Scénographie : Benoit de Cornulier et Marie Edith Leyssene.

Cette installation plastique est conçue pour fonctionner en synergie avec une exposition itinérante axée sur la fritillaire pintade et son habitat. Cette exposition est proposée dans le cadre du festival « Au fil du Thouet ». Mise en lumière du site à partir de 21h.

+33 7 81 11 16 82

Cette installation plastique est conçue pour fonctionner en synergie avec une exposition itinérante axée sur la fritillaire pintade et son habitat. Ce végétal singulier nous touche tout d’abord par son élégance. Au delà de cet abord attrayant, cette exposition nous amène à (re)découvrir les milieux humides qui la voit naitre, leurs spécificités, leur raréfaction et l’attention toute particulière qui doit leur être apportée. Une mise en lumière du site est programmée à partir de 21h.

Cette exposition est proposée dans le cadre du festival « Au fil du Thouet » programmé du 29 juin au 10 septembre.

Scénographie : Benoit de Cornulier et Marie Edith Leyssene.

wllllblll100

Route du Pont de Preuil Au pont de Preuil Val en Vignes

dernière mise à jour : 2022-06-04 par