Exposition Claire/s’installe Fécamp, 20 mai 2022, Fécamp.

Exposition Claire/s’installe Chez Leloup 20 rue Herbeuse Fécamp

2022-05-20 – 2022-05-21 Chez Leloup 20 rue Herbeuse

Fécamp Seine-Maritime

Découvrez CLAIRE/S’INSTALLE ! Claire est invitée pour la quatrième édition dans le garage de Jeanne et Bruno Leloup. Un espace idéal pour la projection et les installations vidéo, réunira Yann Guillemain, Stéphane Pichard et Félix Rehm. Stéphane Pichard est artiste, il est installé à Fécamp depuis cinq ans. Des amateurs, avisés ou simplement curieux, ouvrent leurs portes pour accueillir le temps d’un week-end plusieurs artistes sous l’appellation CLAIRE/S’INSTALLE. Ces évènements qu’il organise réunissent des pratiques diverses. Pour la quatrième édition, se sont des spécialistes des images en mouvement, mêlant cinéma et vidéo, qui occuperont un garage ouvert pour l’occasion au public. Vendredi 20 Mai de 14h à 17h & Samedi 21 Mai de 11h à 19h n Chez Leloup : 20 rue Herbeuse – 76400 Fécamp

Découvrez CLAIRE/S’INSTALLE ! Claire est invitée pour la quatrième édition dans le garage de Jeanne et Bruno Leloup. Un espace idéal pour la projection et les installations vidéo, réunira Yann Guillemain, Stéphane Pichard et Félix Rehm…

stepp@orange.fr

Découvrez CLAIRE/S’INSTALLE ! Claire est invitée pour la quatrième édition dans le garage de Jeanne et Bruno Leloup. Un espace idéal pour la projection et les installations vidéo, réunira Yann Guillemain, Stéphane Pichard et Félix Rehm. Stéphane Pichard est artiste, il est installé à Fécamp depuis cinq ans. Des amateurs, avisés ou simplement curieux, ouvrent leurs portes pour accueillir le temps d’un week-end plusieurs artistes sous l’appellation CLAIRE/S’INSTALLE. Ces évènements qu’il organise réunissent des pratiques diverses. Pour la quatrième édition, se sont des spécialistes des images en mouvement, mêlant cinéma et vidéo, qui occuperont un garage ouvert pour l’occasion au public. Vendredi 20 Mai de 14h à 17h & Samedi 21 Mai de 11h à 19h n Chez Leloup : 20 rue Herbeuse – 76400 Fécamp

Chez Leloup 20 rue Herbeuse Fécamp

dernière mise à jour : 2022-05-13 par