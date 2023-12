Cet évènement est passé Exposition Claire MONTOYA au Danube Palace Café Le Danube Palace Café Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Exposition Claire MONTOYA au Danube Palace Café Le Danube Palace Café Paris, 7 décembre 2023, Paris. Du jeudi 07 décembre 2023 au dimanche 31 décembre 2023 :

.Tout public. gratuit Entrée libre :) Le Danube Palace Café accueille du 07/12/2023 au 31/12/2023,

Claire Montoya, une artiste qui joue avec le feu pour créer un matériau fragile, le verre qui devient sculpture par intensité du feu, c’est toute la magie de cet art. Claire Montoya ne crée pas d’objets utilitaires décoratifs, elle réalise des sculptures innovantes, superbement conçues, « Le verre est une matière sculpturale complète » a écrit Yvonne Brunhammer; il permet en effet une création majeure dans laquelle la lumière primordiale, irradie les couleurs, fait jouer les transparences, accompagne le rythme de la composition. 07/12/2023 au 22/12/2023 12 rue de la solidarité Paris 19 Métro 5 Ourcq | Métro 7bis Danube Le Danube Palace Café 12 rue de la Solidarité 75019 Paris Contact :

Claire Montoya ne crée pas d'objets utilitaires décoratifs, elle réalise des sculptures innovantes, superbement conçues, « Le verre est une matière sculpturale complète » a écrit Yvonne Brunhammer; il permet en effet une création majeure dans laquelle la lumière primordiale, irradie les couleurs, fait jouer les transparences, accompagne le rythme de la composition.

