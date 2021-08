Clairac Galerie éphémère Clairac, Lot-et-Garonne Exposition : Clairac aux 400 coups ! Galerie éphémère Clairac Catégories d’évènement: Clairac

Lot-et-Garonne

Exposition : Clairac aux 400 coups ! Galerie éphémère, 18 septembre 2021, Clairac. Exposition : Clairac aux 400 coups !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Galerie éphémère

### Cette exposition documentaire rend compte du siège de la ville de Clairac par Louis XIII à l’été 1621. En juillet 1621, le jeune roi Louis XIII, accompagné de son épouse la reine Anne d’Autriche et de ses meilleurs régiments et maréchaux, s’approche de Clairac qu’ils souhaite reprendre aux huguenots. Le roi et la reine sont alors tous deux âgés de 19 ans… « Ville sans roi et soldats sans peur », dotée d’une riche abbaye bénédictine, Clairac fut dès le XVIe siècle un haut-lieu de la Réforme en France. Après 15 jours de résistance aux armées royales, le 5 août 1621, le roi entrait dans Clairac, après avoir donné l’ordre de tirer 400 coups de canon. Quelques mois avant Montauban, l’expression connut alors un succès jamais démenti. Cette exposition documentaire en rappelle le contexte et le déroulement, mettant l’accent sur des aspects originaux comme l’apparition du mot « parpaillot » en référence aux assiégés…

Gratuit. Entrée libre.

Cette exposition documentaire rend compte du siège de la ville de Clairac par Louis XIII à l’été 1621. Galerie éphémère 18 rue Gambetta, 47320 Clairac Clairac Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Clairac, Lot-et-Garonne Autres Lieu Galerie éphémère Adresse 18 rue Gambetta, 47320 Clairac Ville Clairac lieuville Galerie éphémère Clairac