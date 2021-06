Belfort Citadelle de Belfort Belfort, Territoire de Belfort Exposition Citadelle de Belfort Belfort Catégories d’évènement: Belfort

En utilisant la photographie comme outil de ré-interprétation, des enfants ont mis en abyme l’architecture belfortaine au regard des ravages causés par la guerre de 1870-1871. S’inscrivant dans le cadre du 150e anniversaire du siège de Belfort de 1870-1871, cette série de photographies plasticiennes a été réalisée dans le cadre d’un projet mené avec des élèves d’une classe de CM2 de l’école Châteaudun de Belfort, en partenariat avec le réseau Canopé, la Ville de Belfort et le photographe Samuel Carnovali. Montage de l’exposition par les élèves et l’équipe encadrante le 3 juillet de 14h à 17h. Exposition visible tout l’été 2021 dans la montée de la Citadelle. Projet éducatif lié au dispositif **_La classe, l’œuvre_** mis en place conjointement par les Ministères de la Culture et de l’Éducation nationale.

Visite libre tout l’été aux heures d’ouverture de la Citadelle

Série de photographies plasticiennes réalisées dans le cadre d'un projet mené avec des élèves d'une classe de CM2 de l'école Châteaudun de Belfort en écho au 150e anniversaire du siège de 1870-1871.

