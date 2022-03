Exposition Cirque et Japon Musées Beauvoisine (Muséum de Rouen et Musée des Antiquités) Rouen Catégories d’évènement: Rouen

L’estampe japonaise n’était à l’origine qu’une simple publicité, équivalent de nos flyers et affiches. À la fin du 19e siècle, les Occidentaux découvrent l’estampe en tant que papier d’emballage des objets exportés. Ces estampes nous font découvrir l’univers du cirque japonais : antipodistes, jeux icariens, acrobates sur corde, mâts ou échelles, jongleurs aux boules, cerceaux, toupies, pots ou éventails et montreurs de singes. Avant la clôture de l’exposition Cirque et Japon, profitez une dernière fois des estampes japonaises consacrées au cirque. Musées Beauvoisine (Muséum de Rouen et Musée des Antiquités) 198 rue Beauvoisine, 76000 Rouen Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime

