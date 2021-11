Rouen Musée Beauvoisines Rouen, Seine-Maritime Exposition – Cirque et Japon Musée Beauvoisines Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Exposition – Cirque et Japon Musée Beauvoisines, 10 décembre 2021, Rouen. Exposition – Cirque et Japon

du vendredi 10 décembre au dimanche 15 mai 2022 à Musée Beauvoisines

Découvrir le cirque japonais, des numéros traditionnels à la rencontre avec le cirque occidental. Les musées Beauvoisine accueillent l’exceptionnelle collection d’estampes de Jeanne-Yvonne et Gérard Borg, originale par son iconographie mais aussi par son témoignage de l’histoire du cirque au Japon au 19e siècle. Après l’époque florissante des démonstrations traditionnelles, la rencontre avec les premiers représentants du cirque occidental sur l’archipel occasionne des invitations d’artistes japonais dans les cirques européens et américains. Alors que les estampes japonaises ne sont à l’origine qu’un simple vecteur publicitaire – l’équivalent actuel de nos affiches et flyers –, elles sont très recherchées en Occident à partir de l’ouverture du Japon au reste du monde vers 1854, puis sous l’ère Meiji (1868-1912). Elles font alors irruption dans le quotidien des Occidentaux comme papiers d’emballage des objets japonais exportés en Europe, et seront ensuite hissées au rang d’oeuvres d’art notamment par le courant du japonisme. Issue d’une collection privée unique, montrée pour la première fois dans un espace muséal, une cinquantaine d’oeuvres de grands maîtres témoigne ici d’une pratique traditionnelle de spectacles de rue itinérants et d’un engouement pour le cirque occidental avec ses nombreux animaux exotiques encore inconnus au Japon **Du 10/12/2021 au 17/05/2022 : Selon horaires d’ouverture du Musée**

Estampes des périodes Edo et Meiji Musée Beauvoisines 198 rue Beauvoisine à Rouen Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime

