Toulouse Haute-Garonne La Fondation espace écureuil fait le pari d’exposer une sélection de chefs d’oeuvres qui resteront à la fois invisibles et racontés : il n’y aura rien à voir mais tout à écouter. L’Ange tenant un rameau d’olivier d’Hans Memling, Pina Bausch qui danse, une planche de BD de Claire Bretécher ou le cube d’une tonne de thé d’Ai Weiwei… Les visiteurs de la Fondation vont entendre parler de quelque 35 chefs d’oeuvre

qu’ils ne pourront pas véritablement regarder. Seul l’emplacement fictif des oeuvres sera visible, symbolisé par un trait au mur ou au sol. Tout sera dans l’écoute : des gens vont parler de chacune des oeuvres, et les visiteurs seront invités à circuler de « diseurs » en « diseuses » pour appréhender l’ensemble de l’exposition. Car il s’agit bien d’une exposition : un catalogue oeuvres, une scénographie, un parti-pris, un propos et même des

Quel commissaire d'exposition n'a pas rêvé de montrer à son public ses oeuvres d'art préférées en une seule et même manifestation ? +33 5 62 30 23 30 http://www.caisseepargne-art-contemporain.fr/

