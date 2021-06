EXPOSITION « CIRCUIT DES PETITES ÉGLISES » Saint-Vincent-des-Prés, 26 juin 2021-26 juin 2021, Saint-Vincent-des-Prés.

Art Maine Saosnois renouvèle son exposition dans des églises du Maine Saosnois et vous invite à découvrir 10 artistes du coin : Mélanie Godet, Isabelle Nicolas Maignan, Jean-Claude Fougeray, Pierre Léger, Alain Berthelot, Alain Masson, Do’Halden et Jean-Michel Vigezzi.

Aquarelles et peintures de tout style, dans des lieux d’exception que sont nos jolies églises de village…

Entrée libre et gratuite pour tous les 26 et 27 juin de 10h à 18h dans les églises de Saint Vincent-des-Prés, Peray, Moncé-en-Saosnois, Avesnes-en-Saosnois et Monhoudou.

+33 2 43 97 60 63 https://www.facebook.com/artmainesaosnois

