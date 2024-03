Exposition : cingler le renard Maison du fer Dompierre, samedi 18 mai 2024.

Exposition : cingler le renard L’exposition temporaire, « Cingler le renard », à la Maison du Fer de Dompierre, présente les outils et artefacts des anciennes grosses forges du bocage Ornais. Entre le 16eme et le 19eme siècle de nom… Samedi 18 mai, 20h30 Maison du fer

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

L’exposition temporaire, « Cingler le renard« , à la Maison du Fer de Dompierre, présente les outils et artefacts des anciennes grosses forges du bocage Ornais. Entre le 16eme et le 19eme siècle de nombreuses grosses forges parsemaient le territoire et produisaient le fer nécessaire à la fabrication d’outils, de clous ou de plaques de cheminée. Des objets de différentes collections sont exceptionnellement réunis pour cette exposition afin de découvrir cet artisanat disparu lors de la modernisation industrielle.

Maison du fer 1 rue Louis Berryer, 61700 Dompierre Dompierre 61700 Orne Normandie 02 33 38 03 25 https://lesavoiretlefer.fr/ https://www.facebook.com/maisonduferdompierre La Maison du Fer a été créé par l’association Le Savoir & Le Fer, ce petit musée présente dans son exposition permanente un panorama de l’histoire du fer dans le bocage Ornais autour de 3 Thèmes :

– la formation géologique du minerai de fer

– la sidérurgie dans le Bocage du moyen-âge au XIXème siècle

– les mines de fer de l’Orne entre 1901 et 1978

Outils, wagonnet, casques, lampes de mineur, maquette de la mine, film sur les mines ornaises et témoignages de mineurs

Mais aussi un point info-touristique et une librairie-boutique Parking, parking vélos, arrêt de bus, bornes pour voitures électriques

© Association Le Savoir & Le Fer