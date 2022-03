EXPOSITION CINEMA EN CAMPAGNE Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, 14 mai 2022, Paris.

EXPOSITION CINEMA EN CAMPAGNE

Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, le samedi 14 mai

A la fin des années 1920, Pathé lance le **Pathé-Rural**. Cet appareil mis au point par Victor Continsouza et les ingénieurs de Pathé permet de projeter des copies de format 17,5 mm. Facile à transporter, il est destiné aux petites exploitations. Les films sont diffusés dans les villages, dans des villes moyennes, dans des salles fixes ou dans des lieux exploités par des itinérants. Au début du parlant, plus de 5 500 petites villes et communes sont concernées. Le Pathé-Rural s’implante dans des régions encore peu électrifiées. De Fanfan la tulipe à Poil de Carotte, il diffuse des films de tous genres et fait connaître à des milliers de spectateurs le cow-boy Jim, Charlot, Mickey et Rintintin. Les films, qui sont diffusés quelques mois après leur sortie dans les salles d’exclusivité, sont remontés, parfois censurés et leur longueur est réduite à quelques bobines. Jusqu’au milieu des années 1940, plus de 500 programmes différents seront proposés. **CINEMA EN CAMPAGNE** présentée à la Fondation Pathé à partir du vendredi 22 avril, est la première exposition consacrée au Pathé-Rural. Elle plonge le visiteur dans l’histoire du plus grand des petits circuits d’exploitation. Très populaires entre la fin du muet et les premières décennies du cinéma parlant, l’histoire du Rural est évoquée grâce à ses éclatantes affiches de films, ses catalogues, ainsi que par de nombreux extraits de films parlants et sonores. Les différents appareils de projection, créés pour ce réseau, sont exceptionnellement présentés.

entrée libre

73 avenue des Gobelins 75013 Paris



2022-05-14