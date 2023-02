Exposition Cine Qua None Bordes, 6 mars 2023, Bordes .

Exposition Cine Qua None

27 Avenue Gaston Fébus Bibliothèque (à la mairie) Bordes Pyrénées-Atlantiques Bibliothèque (à la mairie) 27 Avenue Gaston Fébus

2023-03-06 – 2023-04-01

Bibliothèque (à la mairie) 27 Avenue Gaston Fébus

Bordes

Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 Dans le cadre de sa saison culturelle la Communauté de communes du Pays de Nay propose une exposition d’objets optiques – Cine Qua None. Retrouvez dans cette exposition des procédés inventés au cours du 19ème siècle pour reconstituer le mouvement à partir de dessins ou de photographies.

Praxinoscope, zootrope, thaumatropes, toupie fantoche, stéréoscope, flipbooks, lanterne magique, autant de jolis appareils aux noms mystérieux, à regarder et à utiliser, pour une découverte ludique et amusante d’un temps où le cinéma n’existait pas encore !

Mise à disposition par la Bibliothèque Départementale du Gers.

Exposition accessible aux horaires d’ouverture de la bibliothèque les lundi, mardi et jeudi de 14h à 18h et le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

+33 5 56 95 32 95 Service culture, lecture publique et ludothèque du Pays de Nay

©Service culture PDN

Bibliothèque (à la mairie) 27 Avenue Gaston Fébus Bordes

