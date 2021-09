Exposition Ciao Italia ! Ces Immigrés Italiens qui ont fait la France La Ciotat, 7 septembre 2021, La Ciotat.

Exposition Ciao Italia ! Ces Immigrés Italiens qui ont fait la France 2021-09-07 – 2021-09-11 Chapelle des Pénitents Bleus Boulevard Anatole France

La Ciotat Bouches-du-Rhône La Ciotat

Cette exposition mettra en lumière l’apport des Italiens à la société et la culture françaises de 1860 à 1960, plus particulièrement en Provence et à La Ciotat, où tant d’arbres généalogiques se ramifient de branches italiennes.

L’exposition permettra de rappeler que si elle est aujourd’hui célébrée, cette intégration ne s’est pas faite sans heurts malgré la proximité culturelle, entre préjugés dévalorisants et conditions d’accueil parfois difficiles.

Abordant la religion, les arts, la musique, le cinéma, la gastronomie, la vingtaine de panneaux donne à voir tous ces Italiens, ouvriers, mineurs, maçons, commerçants mais aussi agriculteurs, entrepreneurs et artistes, qui ont aussi fait la France.

L’exposition Ciao Italia ! sera présente sur la manifestation Cibo di Strada (sur la Place Évariste Gras) du 2 au 5 septembre, puis prendra place à la Chapelle des Pénitents Bleus, du 7 au 11 septembre.

Cette exposition prêtée par l’Université Aix-Marseille Provence et le Musée national de l’histoire de l’immigration, retracera en une vingtaine de panneaux l’histoire de l’immigration italienne en France de 1860 à 1960.

