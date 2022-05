EXPOSITION CH’TAR WARS 2022 Boulogne-sur-Mer, 11 novembre 2022, Boulogne-sur-Mer.

EXPOSITION CH’TAR WARS 2022 Palais des sports Damrémont Boulogne-sur-Mer

2022-11-11 – 2022-11-13

Palais des sports Damrémont Boulogne-sur-Mer 62200

Boulogne-sur-Mer L’univers Star Wars revient sur la Côte d’Opale au palais des sports de Damrémont du 11 au 13 novembre 2022 !

Deux ans après le succès de la première convention qui avait rassemblé 8000 personnes, l’association Star Wars Côte d’Opale organise une nouvelle édition de l’exposition Ch’tar Wars. Pendant trois jours, du 9 au 11 novembre, retrouvez l’univers de la saga créée par George Lucas au Palais des Sports Damrémont.

Pour la première fois à Boulogne-sur-Mer, trois acteurs seront présents ainsi que de nombreux auteurs et artistes locaux et nationaux.

Au programme : des maquettes géantes et animées, des jeux vidéo et de société, des costumes, cosplay, démonstrations de sabres, des conférences, des expositions de jouets, de peinture et de dessins, des concerts…

Tout l’univers Star Wars sur la Côte d’Opale le temps d’un week-end !

swco62@gmail.com http://www.chtarwars.com/site/index.php#slide-main

Palais des sports Damrémont Boulogne-sur-Mer

