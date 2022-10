Exposition: Chrystelle Lamoureux à la médiathèque de Senlis, 5 novembre 2022, .

Exposition: Chrystelle Lamoureux à la médiathèque de Senlis



2022-11-05 – 2022-11-26

La peinture de Chrystelle Lamoureux vous invite et vous emmène dans un voyage hors du temps et de l’espace.

La rencontre, les interactions entre les matières, matières à rêver et à penser, la couleur et le motif, chaque œuvre propose au spectateur une poétique et une réflexion.

