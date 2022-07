Exposition Christophe Buffet : La rivière au fil des saisons Sainte-Terre Sainte-Terre Catégories d’évènement: Gironde

Exposition Christophe Buffet : La rivière au fil des saisons Sainte-Terre, 16 juillet 2022, Sainte-Terre. Exposition Christophe Buffet : La rivière au fil des saisons

Jardin de la Lamproie Sainte-Terre Gironde OT Saint-Emilion

2022-07-16 – 2022-07-17 Sainte-Terre

Rendez-vous le samedi 16 et dimanche 17 juillet pour l'Exposition : La rivière au fil des saisons par Christophe Buffet, au Jardin de la Lamproie, à Sainte-Terre Le dimanche profitez d'un moment convivial et ludique : des jeux d'extérieur et un espace pique-nique

