Exposition : Christine Barres (peintures) et Corinne Chauvet (sculptures)

du dimanche 15 août au dimanche 29 août

du dimanche 15 août au dimanche 29 août à Galerie d’art Castel’art

Corinne Chauvet nous invite à découvrir son exposition artistique puisant dans l’émotion, la douceur humaine et le fou rire. Ses petits personnages inspirés des moines bouddhistes apportent un témoignage de ce que l’homme a de meilleur. Ils représentent le côté positif que chacun d’entre nous essaie de cultiver. Le travail de la terre contribue à la sensation de vie et d’énergie que l’artiste capte comme des instantanés photographiques. Le spectateur se laisse vite séduire par ces fous rires presque communicatifs. Christine Barres est une artiste vivant et travaillant près de Rodez, sa terre natale à laquelle elle reste profondément attachée. Invitée à Dubaï, Abu Dhabi, New York, Shangaï, Tokyo, Christine Barrès voit désormais ses oeuvres exposées à l’international et dans les principales manifestations de l’art contemporain en Europe, à Paris, Londres, Bruxelles ou Amsterdam. Autodidacte, elle commence à exposer dans les années 90 dans sa région et est très vite repérée par les galeries. Sa peinture, découverte presque par hasard, s’est épanouie au fil du temps à travers les émotions liées à ses voyages. Une enfance heureuse à la campagne façonne le caractère joyeux d’une fillette pétillante. D’aussi loin qu’elle se souvienne, Christine Barres a toujours peint. Exposition gratuite. Du 15 au 29 août. Ouvert du lundi au jeudi de 15h à 19h et du vendredi au dimanche de 10h à 12h, galerie d’art Castel’art, 10 rue de Castelviel. A découvrir à la galerie d’art Castel’art Galerie d’art Castel’art 10 Rue Castelviel Albi Albi Le Clos Tarn

2021-08-15 au 2021-08-29

