Exposition : Christina Guwang Henrichemont, 26 novembre 2022, Henrichemont.

Exposition : Christina Guwang Henrichemont

2022-11-26 11:00:00 – 2022-12-31 18:00:00

Henrichemont 18250

Elle travaillera quelques années en Bretagne et plus tard pour Suzy Atkins, avant de s’installer en 1995 à Lajonc, entre Poitou et Brenne. Au fil des ans, sur ses pièces elle décline toutes sortes de décors à base d’engobes haute température. Ses expériences avec des terres du jardin et des pinceaux maison libèrent peu à peu les points et lignes des débuts. D’accidents en découvertes, ses recherches la poussent sans cesse vers de nouveaux horizons, des plus sages aux plus sauvages et toujours pour le plaisir du toucher.

Depuis ses débuts le bol boule est sa forme. Après l’Ensad de Nice et un Dnsep Céramique à Strasbourg en 1985, Christina complète sa formation chez Jacky Coville.

Henrichemont

