Exposition: Christiane GIRAUD » La dimension poétique…comme un chant silencieux », 24 février 2023, .

Exposition: Christiane GIRAUD » La dimension poétique…comme un chant silencieux »



2023-02-24 13:00:00 – 2023-04-23 18:30:00

EUR Très connue sur le territoire et dans la région, Christiane Giraud propose depuis de nombreuses années une création sculptée ancrée dans le geste et la matière. Un grand nombre de ses œuvres ont été présentées localement, dans des expositions monographiques ou collectives, dans des espaces publics et extérieurs, et sont diffusées par des collectionneurs locaux. Travaillant sans relâche, l’artiste a besoin de fouiller de nouvelles approches, de nouveaux médiums, et de sortir ses œuvres de l’atelier pour les confronter au regard du public. Dans son travail le plus récent, elle aborde la peinture comme un sculpteur, l’espace pictural est prédominant, le graphisme est central. L’exposition préparée par l’artiste pour le DID valorise ainsi la recherche plastique permanente et la quête de nouvelles formes à travers les thèmes récurrents de son travail.

