Exposition Christian Sorg Éguzon-Chantôme, dimanche 17 mars 2024.

Exposition Christian Sorg Éguzon-Chantôme Indre

Exposition de Christian Sorg au musée de la Vallée de la Creuse intitulée « traces et tracés dans la peinture ».

Christian Sorg est un peintre français qui vit et travaille en France et en Espagne. Après une formation classique à l’École Nationale des Beaux Arts de Paris et une fréquentation assidue du cabinet des dessins du Louvre, il participe à de nombreuses expositions. Au début des années 90, depuis ses nombreux séjours en Aragon, une calligraphie picturale nouvelle s’impose à lui. En effet, il découvre et arpente l’environnement préservé des sierras, visite les sites préhistoriques du Levant, et ceux très proches de son atelier en Bourgogne à Arcy- sur-Cure. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 14:00:00

fin : 2024-05-03 18:00:00

2 Rue de la Gare

Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire museevalcreuse@wanadoo.fr

