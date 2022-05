Exposition • Christian Satin • du 17 au 30 juin à Allègre Allègre Catégories d’évènement: Allègre

Exposition • Christian Satin • du 17 au 30 juin à Allègre, 17 juin 2022 18:00, Allègre

• exposition des oeuvres de Christian Satin •

au 8 rue Notre-Dame de l’Oratoire à Allègre « Christian Satin estime qu’en ce début du XXIe siècle, après des tentatives de faire table rase de tout, jusqu’aux notions de “beau” et de “beauté”, de nombreuses personnes aspirent à ce que les “concepts” soient exprimés de manière harmonieuse en s’adressant à la sensibilité tout autant qu’à l’esprit. » — Christian Satin • vernissage le vendredi 17 juin à 18 heures •

• vernissage le vendredi 17 juin à 18 heures •

