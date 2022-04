EXPOSITION CHRISTIAN ARNOULD Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

EXPOSITION CHRISTIAN ARNOULD Nancy, 2 mai 2022, Nancy. EXPOSITION CHRISTIAN ARNOULD Nancy

2022-05-02 09:30:00 – 2022-06-12 18:30:00

Nancy Meurthe-et-Moselle Exposition de 30 oeuvres, toiles sur chassis et aquarelles encadrées.

Peintre plein air et atelier.

Paysagiste esprit impressionniste, huile et aquarelle. Dates de présence de l’artiste à l’Office de Tourisme Métropolitain : -Vendredi 6, 13, 20 et 27 mai et vendredi 3 juin de 14h30 à 18h30. arnou.christian@gmail.com +33 6 07 94 07 23 http://www.christian-arnould.com/ Nancy

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Autres Lieu Nancy Adresse Ville Nancy lieuville Nancy Departement Meurthe-et-Moselle

Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nancy/

EXPOSITION CHRISTIAN ARNOULD Nancy 2022-05-02 was last modified: by EXPOSITION CHRISTIAN ARNOULD Nancy Nancy 2 mai 2022 Meurthe-et-Moselle nancy

Nancy Meurthe-et-Moselle