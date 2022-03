Exposition “Christelle Mouton, jeu de barbotine” Plouguerneau, 16 mars 2022, Plouguerneau.

Exposition “Christelle Mouton, jeu de barbotine” Espace culturel Armorica 1 Rue du colombier Plouguerneau

2022-03-16 – 2022-03-30 Espace culturel Armorica 1 Rue du colombier

Plouguerneau Finistère

Savant mélange de kaolin et d’eau, la barbotine est une matière utilisée par les céramistes. Fluide, douce et agréable, cette terre détournée et associée à quelques accessoires, devient un magnifique terrain de découvertes et d’expérimentations pour les tout-petits. Une exposition qui capture ces moments éphémères.

Savant mélange de kaolin et d’eau, la barbotine est une matière utilisée par les céramistes. Fluide, douce et agréable, cette terre détournée et associée à quelques accessoires, devient un magnifique terrain de découvertes et d’expérimentations pour les tout-petits. Une exposition qui capture ces moments éphémères.

Espace culturel Armorica 1 Rue du colombier Plouguerneau

dernière mise à jour : 2021-10-18 par