Exposition Christelle Mally Aubagne Aubagne Catégories d’évènement: Aubagne

Bouches-du-Rhne

Exposition Christelle Mally Aubagne, 29 octobre 2022, Aubagne. Exposition Christelle Mally

Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs Les Aires Saint-Michel Aubagne Bouches-du-Rhne Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile Provence Tourisme / Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’ÉtoileProvence Tourisme / Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’ÉtoileLes Aires Saint-Michel Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs

2022-10-29 – 2023-03-25

Les Aires Saint-Michel Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs

Aubagne

Bouches-du-Rhne Aubagne Le centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs expose le travail de Christelle Mally. La présentation originale, associant ses œuvres et des objets tirés des collections ethnographiques et naturalistes du Musée de la Vallée de Barcelonnette, met en valeur le parcours d’une artiste fascinante dont l’inspiration traverse les époques et les cultures. Le centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs accueillera Christelle Mally avec son exposition « Masques affrontés » +33 4 42 18 17 26 https://lespenitentsnoirs.aubagne.fr/ Les Aires Saint-Michel Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs Aubagne

dernière mise à jour : 2022-10-17 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile Provence Tourisme / Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile

Détails Catégories d’évènement: Aubagne, Bouches-du-Rhne Autres Lieu Aubagne Adresse Aubagne Bouches-du-Rhne Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile Provence Tourisme / Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’ÉtoileProvence Tourisme / Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’ÉtoileLes Aires Saint-Michel Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs Ville Aubagne lieuville Les Aires Saint-Michel Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs Aubagne Departement Bouches-du-Rhne

Aubagne Aubagne Bouches-du-Rhne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubagne/

Exposition Christelle Mally Aubagne 2022-10-29 was last modified: by Exposition Christelle Mally Aubagne Aubagne 29 octobre 2022 Aubagne Bouches-du-Rhne Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs Les Aires Saint-Michel Aubagne Bouches-du-Rhne Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile

Aubagne Bouches-du-Rhne