Exposition Chimères Preuschdorf, dimanche 12 mai 2024.

Deux plasticiens exposent des impressions et des dessins en lien avec le site. Ils imaginent la narration d’un monde perdu , mettant en œuvre des formes d’hybridations qui explorent les thèmes de la métamorphose. Exposition visible le long de la RD 28 entre Merkwiller-Pechelbronn et Preuschdorf.

Corine Kleck et Dominique Haettel investissent la Galerie du Puits 1 avec une installation, des impressions et des dessins en lien avec le site. Dans la friche industrielle, Corine Kleck propose une installation in situ.

Lors de visites du site, les deux plasticiens ont choisi de travailler à la manière de chercheurs, découvrant, prélevant, extractant. Dans une forme de récit fantastique, ils imaginent la narration d’un monde perdu , mettant en œuvre des formes d’hybridations qui explorent les thèmes de la métamorphose.

L’installation dans la vitrine de la galerie est visible en continu. Les dessins et impressions ainsi que l’installation in situ sont accessibles uniquement lors de visites guidées. Visites guidées possibles, se renseigner.

Début : 2024-05-12 08:00:00

fin : 2024-08-11 20:00:00

Rue Hattenweg

Preuschdorf 67250 Bas-Rhin Grand Est museedupetrole@wanadoo.fr

