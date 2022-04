Exposition Chimères d’automne de Philippe Guignes Médiathèque Valence Sud Valence Catégories d’évènement: Drôme

Chimères d’automne —————— ### Exposition photographique de Philippe Guignes À l’automne, les troncs de certains arbres abandonnent leurs écailles pour mieux se régénérer, se débarrassent de lambeaux d’écorce pour faire peau neuve et laissent voir sous cette carapace écorchée, le temps d’une mue, une foule désordonnée de créatures monstrueuses, d’animaux fabuleux, figures chimériques, fantômes de notre imaginaire. Tout au long de l’exposition, laissez-vous emporter par cet univers…

Entrée libre et gratuite

