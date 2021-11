Sequedin Pôle culturel Nord, Sequedin Exposition Chiffres en Tête Pôle culturel Sequedin Catégories d’évènement: Nord

Sequedin

Exposition Chiffres en Tête Pôle culturel, 2 novembre 2021, Sequedin. Exposition Chiffres en Tête

du mardi 2 novembre au samedi 27 novembre à Pôle culturel

Pour le dernier volet de sa thématique « Sciences », la médiathèque vous propose de découvrir l’exposition « Chiffres en tête ». A l’endroit comme à l’envers, à deviner dans la symétrie rouge et noire, les chiffres de 0 à 9 forment de drôles de bobines pour faire rire et réfléchir les petites têtes.

Entrée libre – pass sanitaire obligatoire

A l’endroit comme à l’envers, à deviner dans la symétrie rouge et noire, les chiffres de 0 à 9 forment de drôles de bobines pour faire rire et réfléchir les petites têtes. Pôle culturel 9 rue Carnot – 59320 Sequedin Sequedin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-02T15:00:00 2021-11-02T18:00:00;2021-11-03T10:00:00 2021-11-03T18:00:00;2021-11-04T15:00:00 2021-11-04T18:00:00;2021-11-05T15:00:00 2021-11-05T18:00:00;2021-11-06T10:00:00 2021-11-06T17:00:00;2021-11-09T15:00:00 2021-11-09T18:00:00;2021-11-10T10:00:00 2021-11-10T18:00:00;2021-11-11T15:00:00 2021-11-11T18:00:00;2021-11-12T15:00:00 2021-11-12T18:00:00;2021-11-13T10:00:00 2021-11-13T17:00:00;2021-11-16T15:00:00 2021-11-16T18:00:00;2021-11-17T10:00:00 2021-11-17T18:00:00;2021-11-18T15:00:00 2021-11-18T18:00:00;2021-11-19T15:00:00 2021-11-19T18:00:00;2021-11-20T10:00:00 2021-11-20T17:00:00;2021-11-23T15:00:00 2021-11-23T18:00:00;2021-11-24T10:00:00 2021-11-24T18:00:00;2021-11-25T15:00:00 2021-11-25T18:00:00;2021-11-26T15:00:00 2021-11-26T18:00:00;2021-11-27T10:00:00 2021-11-27T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Sequedin Autres Lieu Pôle culturel Adresse 9 rue Carnot - 59320 Sequedin Ville Sequedin lieuville Pôle culturel Sequedin