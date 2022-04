EXPOSITION CHEZ MONSIEUR PAUL L’atelier de Cézanne Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

EXPOSITION CHEZ MONSIEUR PAUL L’atelier de Cézanne, 14 mai 2022, Aix-en-Provence. EXPOSITION CHEZ MONSIEUR PAUL

L’atelier de Cézanne, le samedi 14 mai à 19:00

Dans le cadre des Rencontres du 9e Art- Festival de bande dessinée et Arts associés Christophe Bataillon, auteur jeunesse, propose une exposition sous la forme d’une déambulation ponctuée de jeux pédagogiques et participatifs. Installé dans le grand jardin qui entoure l’atelier des Lauves (dernier lieu de travail du peintre aixois), ce grand livre-jeu à ciel ouvert invite le public dans le monde de Cezanne. Un journal dessiné vient compléter l’exposition. Un véritable objet ludique pour mieux comprendre l’univers du peintre et découvrir enfin pourquoi les murs de son atelier sont gris. Christophe Bataillon, auteur jeunesse, propose une exposition sous la forme d’une déambulation ponctuée de jeux pédagogiques et participatifs. L’atelier de Cézanne 9 avenue Paul Cézanne, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu L'atelier de Cézanne Adresse 9 avenue Paul Cézanne, 13090 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence lieuville L'atelier de Cézanne Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

L'atelier de Cézanne Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

EXPOSITION CHEZ MONSIEUR PAUL L’atelier de Cézanne 2022-05-14 was last modified: by EXPOSITION CHEZ MONSIEUR PAUL L’atelier de Cézanne L'atelier de Cézanne 14 mai 2022 aix en provence L'atelier de Cézanne Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône