EXPOSITION CHEZ MATMAE CÉRAMIQUE Montsoreau, 15 décembre 2022, Montsoreau .

2 rue du Port au vin Montsoreau Maine-et-Loire

2022-12-15 – 2022-12-15

Odette Bocher – Auteur-photographe :

« Attends, je regarde », tel est le titre de mon site.

Comment regarder ce que l’on voit ?

Comment me maintenir en éveil, aller, venir, regarder,

« dialoguer » avec ce qui m’entoure ?

Prendre le temps avant de figer l’instant… Espérer « la bonne lumière ».

Ce qui est important, ce que j’aime dans la photographie… c’est me confronter à des choses que je ne voyais plus…

Comment faire apparaître la surprise, la beauté au milieu du banal ?

Percevoir d’un œil nouveau les graphismes, les textures, les forces et les fragilités.

Apprendre que « la beauté » est là, tout près de nous. Un brin d’herbe, une pierre, une écorce…

J’aime le toucher, la texture des différents papiers.

Je choisis des impressions d’art qui respectent la subtilité des tons et des matières. »

Thibauld Mazire :

Thibauld Mazire travaille essentiellement les laques synthétiques comme le polyuréthane et le vernis hydrosoluble pour leurs qualités de recouvrement, leur rapidité de séchage et leur solidité. Ces laques permettent une large gamme colorée et un choix de supports très variés du bois au métal jusqu’aux mousses polyuréthanes, enfin elles donnent en finition de très beaux satinés.

Usant de techniques modernes au service d’un savoir faire ancestral, notamment le mélange laque et photographie, Thibauld Mazire apporte sa réponse aux interrogations de la création contemporaine. Ses œuvres sont comme des portes ouvertes sur des mondes perdus, irréels, des lieux énigmatiques. Thibauld Mazire brosse un univers mystérieux. Des paysages contemplatifs, renforcée par l’utilisation de la feuille d’or ou d’argent ; des personnages souvent seuls, comme noyés dans une rêverie mélancolique.

Thibauld Mazire, né en 1970, est diplômé en 1991 des Métiers d’art (laque) de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Appliqués Olivier de Serres à Paris.

Il enseigne la laque à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Appliqués Olivier de Serres depuis 1999.

Président de l’association LAC (laqueurs associés pour la création), il participe à de nombreuses expositions à Paris et en province, ainsi qu’au Japon, où son travail a été récompensé par le prix « The Japan Paintmakers Association, Chairman Prize » à l’occasion de l’exposition « The Ishikawa international urushi design competition 96 » (Concours international de laque d’Ishikawa 96) à Kanasawa au Japon.

Il a d’ailleurs participé comme jury au concours « The Ishikawa international urushi design competition 2005 » (Concours international de laque d’Ishikawa 2005) à Kanasawa au Japon.

Il vient de publier l’ouvrage collectif « La laque art et techniques » aux éditions Vial.

Matmae Céramique vous ouvre les portes de son atelier pour un moment de partage avec les deux artistes suivants : Odette Bocher, auteur-photographe, et Thibauld Mazire, laqueur.

delphine@matmae.fr +33 6 08 23 88 16 https://www.matmae.fr/

