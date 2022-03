Exposition “Chez les nomades kazakhs de l’Altaï mongol” Galerie de l’Auditorium de l’Inalco, 4 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du lundi 04 avril 2022 au jeudi 21 avril 2022 :

« Chez les nomades kazakhs de l’Altaï mongol » présente une série de photos prises dans le cadre d’un projet de recherche pluridisciplinaire chez les éleveurs kazakhs, réalisée par la Maîtresse de conférences en langue et civilisation mongoles Charlotte Marchina.

En Mongolie de l’Ouest, dans la chaîne montagneuse de l’Altaï, à plus de 1000 km de la capitale Oulan-Bator, vivent environ 100 000 Kazakhs. Cette minorité ethnique (kazakhe), culturelle (musulmane) et linguistique (kazakhophone) mène un mode de vie très proche de celui des Mongols, bouddhistes et locuteurs du mongol : ces nomades élèvent chevaux, chameaux, bovins, moutons et chèvres, et se déplacent avec troupeaux, familles et yourtes plusieurs fois par an. Évoluant en haute montagne, ils pratiquent un nomadisme vertical qui se caractérise d’une part par une grande amplitude altitudinale entre la saison chaude et les saisons froides, et d’autre part par une très forte mobilité, que nous avons pu mettre en évidence ces dernières années grâce à des innovations méthodologiques alliant enquête anthropologique classique et utilisation de colliers GPS.

Les photos présentées dans cette exposition par Charlotte Marchina ont été prises dans le cadre d’un projet de recherche pluridisciplinaire dont l’objectif était d’étudier la mobilité pastorale des temps passés et présents chez les éleveurs kazakhs de l’Altaï mongol. Elle s’est rendue chez ces éleveurs à quatre reprises en trois ans, entre 2015 et 2018, afin de documenter leurs pratiques. Ces recherches ont été co-financées par et menées en collaboration avec la Mission Archéologique Française dans l’Altaï, le CNRS, le MNHN, le LabEx BCDiv et l’Inalco.

Galerie de l’Auditorium de l’Inalco 65, rue des Grands Moulins Paris 75013

Contact : charlotte.marchina@inalco.fr

Charlotte Marchina