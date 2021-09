Figeac Figeac Figeac, Lot Exposition “Chevaux” de Patrick Laroche Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Lot

Exposition “Chevaux” de Patrick Laroche Figeac, 2 octobre 2021, Figeac. Exposition “Chevaux” de Patrick Laroche 2021-10-02 10:00:00 – 2021-10-02 20:00:00 Galerie Boutique Arts d’ici et d’Ailleurs 31 rue Caviale

Figeac Lot Ouvert du mardi au samedi de 10 à 20 heures, le dimanche de 10 à 14 heures La galerie Arts d’ici et d’ailleurs à Figeac vous accueille pour son exposition temporaire “Chevaux”. Patrick Laroche présente ses œuvres dessins, peintures, monotypes ! +33 6 31 01 49 30 Ouvert du mardi au samedi de 10 à 20 heures, le dimanche de 10 à 14 heures @Arts d’ici et d’ailleurs Galerie – Boutique dernière mise à jour : 2021-09-22 par

