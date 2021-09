Exposition ‘’ Cheval[es] féminin et pluriel’’ Espace Saint-Patrice, 23 octobre 2021, Bayeux.

Le Conseil des Chevaux de Normandie, en partenariat avec Equi-ressources, ont invité l’artiste Camille Reynaud à poser son regard sur les relations qu’entretiennent les actrices de la filière équine normande avec leurs professions. À travers une approche photo journalistique, l’artiste a suivi ces femmes dans leurs quotidiens afin de saisir l’essence de leurs savoir-faire. Le travail qui en résulte vient ancrer la femme dans la réalité, le présent, et ainsi dévoiler la place qu’elles occupent : patrimoine, connaissance, Cheval[es]. Les échanges qui ont nourri ces rencontres ont permis à Camille Reynaud de présenter une approche sensible de la photographie, mêlant transparence et poésie. Ces poèmes, révèlent des brides de témoignages de ces femmes, des impressions de l’artiste, ou encore des anecdotes du temps de captation… qui sont autant de clés de lecture pour le spectateur. Ce travail a également pour vocation d’affirmer la place des femmes dans la filière équine, qui n’est aujourd’hui plus réservée aux hommes. En effet, il est important de noter par cette série que dans la filière, tous secteurs confondus, 58% des salariés agricoles sont des femmes soit plus de la moitié (source : Ifce-OESC d’après CCMSA 2019). Ces portraits concrétisent la place de la femme de tout âge dans des métiers trop souvent représentés par des hommes. Ces femmes n’exercent pas un seul métier mais laissent transparaître toute la polyvalence de leur profession par persévérance et passion. Découvrez les métiers de la filière équine et les femmes qui les incarnent à travers l’exposition photographique ‘’Cheval[es] féminin et pluriel’’ de Camille Reynaud. C’est l’occasion pour petits et grands de découvrir le monde du cheval sous un angle artistique et contemporain. Espace Saint Patrice : * Samedi 23, dimanche 24, mardi 26, mercredi 27 octobre * De 14h à 17h30 * Entrée libre

A l’occasion des Equidays, l’Espace Saint-Patrice accueille l’exposition Cheval[es] féminin et pluriel de Camille Reynaud le 23, 24, 26 et 27 octobre.

Espace Saint-Patrice 1 Rue du Marché 14400 Bayeux Bayeux Calvados



