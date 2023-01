Exposition : Chères Hantises Sélestat Sélestat Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin 0 EUR Avec une sélection d’œuvres issues des collections des 3 Frac du Grand Est : Mali Arun, Patrick Bailly-Maitre-Grand, Davide Balula, Werner Berges, Nicolas Boulard, Morgane Britscher, Tom Burr, Clément Cogitore, Willem Cole, Colette Deblé, Edith Dekyndt, Julien Discrit, Hélène Fauquet, Joséphine Kaeppelin, Marianne Mispelaëre, Dominique Petitgand, Vladimir Skoda, Capucine Vandebrouck, Jean-Luc Vilmouth.

Cette exposition est conçue par les étudiant.es du Master Critique-Essais de l’Université de Strasbourg. Les œuvres présentées invitent à explorer les images mentales que nous construisons grâce à notre capacité de projection, la phantasia. A travers « Chères Hantises », des « images fantômes » resurgissent de nos mémoires : ainsi, nous sommes amené.es à les accepter, à les comprendre et à les chérir. Etudiant.es du Master Critique-Essais : Morgane Akyuz, Lisa Christ, Rose Defer, Louise Delval-Kuenzi, Marine Le Nagard, Théo Petit-d’Heilly et Marion Zinssner. Vernissage le vendredi 24 mars à 18h. Les étudiant.es en Master Critique-Essais de l’Université de Strasbourg ont sélectionné des œuvres qui explorent les images mentales que nous construisons grâce à notre capacité de projection, la phantasia +33 3 88 58 87 55 Sélestat

