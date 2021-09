Aubry-le-Panthou Aubry-le-Panthou Aubry-le-Panthou, Orne Exposition “Chemins vers la Paix” Aubry-le-Panthou Aubry-le-Panthou Catégories d’évènement: Aubry-le-Panthou

Exposition "Chemins vers la Paix" 2021-09-17 09:30:00 09:30:00 – 2021-09-19 18:00:00 18:00:00 Domaine du château d'Osmont Congrégation Bouddhique

Aubry-le-Panthou

Aubry-le-Panthou Orne Aubry-le-Panthou Présentation Découverte du monde Artistique des pays du TIBET, du NEPAL au travers des TANGKAS (peinture), des STATUES EN BRONZE et des objets utilisés pendant les rituels et la MEDITATION. Vernissage le vendredi à 18h

Pass sanitaire obligatoire

+33 2 33 39 00 44 https://www.vajradharaling.org/

dernière mise à jour : 2021-09-07

