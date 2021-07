Hendaye Hendaye Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Exposition “Chemins pour l’Egalité – Femmes de l’ombre à la lumière” Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Exposition “Chemins pour l’Egalité – Femmes de l’ombre à la lumière” Hendaye, 4 novembre 2021, Hendaye. Exposition “Chemins pour l’Egalité – Femmes de l’ombre à la lumière” 2021-11-04 – 2021-11-27 Salle Mendi Zolan 119, boulevard de la Mer

Du mercredi au samedi. Résistantes, sage-femmes, écrivaines, religieuses… Cette exposition proposée par les Bask'Elles (groupe Droit des Femmes de l'association Les Bascos) retrace le parcours de femmes basques remarquables qui, à toutes les époques, s'engagent et agissent, loin des champs de batailles ou des tribunes politiques. Focus sur ces oubliées de l'Histoire, qui ont bousculé l'ordre établi !

