du vendredi 18 mars au vendredi 25 mars à Tiers-lieu Ailleurs

C’est désormais un fait incontesté : le concept de race humaine n’a aucun fondement scientifique. Et même si une science définissait des races, serait-ce une raison pour être raciste alors que l’écriture du contrat entre êtres humains s’est fait à travers la déclaration des droits de l’Homme ? Et pourtant racisme, préjugés et discriminations ont la vie dure. La diffusion des savoirs et des connaissances nourrit le débat et participe à l’élaboration d’une image de l’être humain uni et divers. L’exposition d’affiches «Chemin des préjugés» invite à un voyage autour des multiples motivations de nos peurs et de nos rejets de l’autre, des manifestations les plus inconscientes aux plus évidentes. Nous avons observé notre quotidien au plus près, scruté notre rapport à l’autre, en étant persuadés qu’un dialogue entre disciplines scientifiques nous aiderait mieux à saisir qui nous sommes et comment nous nous construisons, du premier au dernier âge.

Entrée libre

Exposition pour explorer notre diversité humaine

Tiers-lieu Ailleurs 88000 Epinal 15, rue Lyautey Épinal Vosges



2022-03-18T09:00:00 2022-03-18T18:00:00;2022-03-19T09:00:00 2022-03-19T18:00:00;2022-03-21T09:00:00 2022-03-21T18:00:00;2022-03-22T09:00:00 2022-03-22T18:00:00;2022-03-23T09:00:00 2022-03-23T18:00:00;2022-03-24T09:00:00 2022-03-24T18:00:00;2022-03-25T09:00:00 2022-03-25T18:00:00