Exposition « Chemins de terres, d’Eaux et de Lumière » » Hôtel Mercure Figeac Viguier du Roy-cité hôtel Figeac, lundi 18 mars 2024.

L’Hôtel Mercure Figeac, Viguier du Roy, expose l’artiste peintre Chris Texier.

Point de départ de cette expo, le sublime poème de Victor Hugo « Demain je partirai » a servi de fil conducteur associé à d’autres extraits d’écrits poétiques non moins fabuleux, évoquant la rencontre de l’homme et de la nature.

C’est au travers des chemins de terres proches et lointains, traversant des voies d’eaux douces ou salées, qu’émerge au contact de l’autre, la lumière qui nous embellit. Chris Texier

vernissage le 8 février 2024 à partir 18h30 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-18 09:00:00

fin : 2024-03-18 22:00:00

Hôtel Mercure Figeac Viguier du Roy-cité hôtel 52, rue Emile Zola

Figeac 46100 Lot Occitanie apujol@cite-hotels.com

