Exposition « Chemins croisés » Médiathèque de la Haye 5, rue de la libération La Haye, lundi 4 mars 2024.

Exposition « Chemins croisés » Médiathèque de la Haye 5, rue de la libération La Haye Manche

La peinture angélique de Valérie Tenèze et celle tourmentée de Laurent Zunino, se marient dans le beau silence d’une quête sans fin d’un azur inventé. Ainsi, ces deux artistes différents par leur style et leur matière, épaisse pour l’un, feutrée pour l’autre, nous proposent un voyage ou une errance à travers leur univers inédit tout près à être partagé dans le mystère de la création et de la reconnaissance. Occasion rêvée de découvrir ces deux artistes nouvellement installés en Cotentin.

Vernissage et rencontre avec les artistes le vendredi 15 mars à 18h

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-04

fin : 2024-03-23

Médiathèque de la Haye 5, rue de la libération La Haye-du-Puits

La Haye 50250 Manche Normandie mediatheque@la-haye.fr

