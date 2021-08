Quimperlé Chapelle des Ursulines Finistère, Quimperlé Exposition “Cheminements – Xavier Krebs”. Chapelle des Ursulines Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Quimperlé

Exposition “Cheminements – Xavier Krebs”. Chapelle des Ursulines, 18 septembre 2021, Quimperlé. Exposition “Cheminements – Xavier Krebs”.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle des Ursulines

Exposition “Cheminements – Xavier Krebs”. Rétrospective du peintre Xavier Krebs, natif de Quimperlé et figure du mouvement abstrait d’après-guerre. Parcours dans trois lieux de la ville, retraçant l’histoire d’une démarche vers l’abstraction, la contemplation et la méditation.

Parcours dans trois lieux de la ville / Gratuité pour tous, ouvert en continu de 13h à 18h à la Chapelle des Ursulines et à la Maison des Archers. Consulter le site de la médiathèque pour les horaires d’ouverture.

Rétrospective du peintre Xavier Krebs, natif de Quimperlé et figure du mouvement abstrait d’après-guerre, dans trois lieux de la ville. Chapelle des Ursulines Avenue Jules Ferry, 29300 Quimperlé Quimperlé Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Quimperlé Autres Lieu Chapelle des Ursulines Adresse Avenue Jules Ferry, 29300 Quimperlé Ville Quimperlé lieuville Chapelle des Ursulines Quimperlé