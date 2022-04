EXPOSITION: CHEMINEMENTS Pornic, 2 juillet 2022, Pornic.

EXPOSITION: CHEMINEMENTS Sainte Marie sur Mer Maison du Chapitre Pornic

2022-07-02 – 2022-07-02 Sainte Marie sur Mer Maison du Chapitre

Pornic Loire-Atlantique

Cheminements et errances esthétiques, mes créations se nourrissent de mes voyages et de mes carnets, esquisses en plein air à l’aquarelle. Peindre sur motif, c’est entrer en communion avec l’énergie de la nature, essayer de la capter à la source pour la transformer en abstractions lyriques en atelier. Ici le cheminement se fait dans la liberté; je me livre à une errance poétique, par des couches de transparences et de matière pour mieux rendre, par la volupté de la couleur, dans des compositions riches et dynamiques, les sensations de la rencontre initiale.

Exposition de Georgeta Cordier.

