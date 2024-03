Exposition » Cheminement » Place des Arceaux La Bastide-Clairence, vendredi 29 mars 2024.

Des panneaux retracent les six éditions du projet » cheminement » mené par l’association Clarenza, soit six itinéraires enregistrés à et autour du village de La Bastide-Clairence. S’y ajoutent les textes écrits à l’occasion, et des objets retraçant les différents parcours. Des audioguides seront mis à disposition des visiteurs sur remise d’une pièce d’identité en caution. Il y aura à voir mais également à écouter. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29

fin : 2024-04-26

Place des Arceaux Maison Darrieux

La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@clarenza.org

L’événement Exposition » Cheminement » La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2024-03-19 par Office de Tourisme Pays Basque