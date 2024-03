Exposition Châteaux forts d’Alsace Obernai, lundi 15 avril 2024.

Découvrez à travers l’objectif photo de Lucas Ruch, quelques-uns des plus beaux châteaux forts d’Alsace, ainsi que des miniatures en résine. Focus spécifique sur les châteaux du Birkenfels et du Kagenfels.

Découvrez à travers l’objectif du photographe Lucas Ruch, journaliste audiovisuel de 25 ans, quelques-uns des plus beaux châteaux forts d’Alsace, témoins impressionnants de l’histoire médiévale de la région.

L’exposition est aussi l’occasion de faire un focus spécifique sur les châteaux de la forêt d’Obernai le Birkenfels et le Kagenfels. Ce dernier fait l’objet, depuis plusieurs années, d’un chantier de restauration.

La technologie permet de réaliser des Châteaux mini , des maquettes créées à l’aide d’imprimantes 3D grâce à l’analyse des coordonnées tridimensionnelles des ruines. Venez admirer des miniatures en résine soigneusement peintes de différents châteaux forts alsacien ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15 14:00:00

fin : 2024-04-21 18:00:00

Place du Beffroi

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est info@tourisme-obernai.fr

